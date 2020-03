Jeff Bezos की कितनी है संपत्ति? टिकटॉक स्टार ने चावल के दाने गिनकर बताई, देखें TikTok Viral Video

टिकटॉक (TikTok) पर कई मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) होते हैं. लोग अपने फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह के वीडियो बनाते हैं. क्रिएटर्स कोशिश करते हैं कि हटके वीडियो बनाकर लोगों के बीच आएं और छा जाएं. ऐसा ही एक वीडियो टिकटॉक स्टार ने किया. उसने चावल के दाने गिनकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की संपत्ति बताई. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले 32 वर्षीय मिस्टर यैंग ने चावल के दाने लिए और जेफ की संपत्ति को बताया. उन्होंने एक चावल के दाने को एक लाख डॉलर माना. दस लाख डॉलर दिखाने के लिए उन्होमने दस चावल अलग किए. ठीक इसी तरह एक अरब डॉलर दिखाने के लिए उन्होंने 10 हजार चावल के दाने गिनकर अलग किए. उन्होंने चावल के दानों से बताया कि उनकी संपत्ति 122 अरब डॉलर हैं.

देखें VIDEO:

Rice. Part two: Jeff Bezos net worth represented visually by rice. pic.twitter.com/kYIoyxLgMW — Humphrey (@Humphreytalks) February 28, 2020

मिस्टर यैंग ने दो पार्ट में वीडियो बनाया. पहले उन्होंने चावल के दानों से जेफ की संपत्ति बताई. वहीं दूसरे वीडियो में चावल के दानों का वजन किया. आपको जानकर हैरानी होगी. यैंग को चावल के दानों के जरिए बेजोस की पूरी संपत्ति दिखाने के लिए 27 किलो चावल लगे. इसके अलावा उन्होंने जेफ के घर की कीमत को भी चावल के दानों के जरिए दिखाया.

मिस्टर यैंग के इस टिकटॉक वीडियो के 5 लाख व्यूज हो चुके हैं. इस वीडियो को ट्विटर पर भी शेयर किया गया है, जिसके अब तक 2.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 30 हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

The average family income is less than one grain of rice https://t.co/A0OiAbsDI1 — Maggie Heath Chance (@maggieheath) February 28, 2020

Great work ! This also makes me very depressed. Average household makes 60k ? That's like what, 3/5 of the single grain of rice ?! — PM (@PeteMarren) February 28, 2020

Jeff bezos could spend $100,000 a day for 3315 years and still have money left, and that's if he never made any more money again. — Dan (@BurntFury) February 29, 2020