शादी में दूल्हे ने भांगड़ा करते हुए मारी एंट्री, TikTok पर वायरल हुआ Video, लोग बोले- 'वाह सरदार जी...'

भारत में शादी को यादगार बनाने के लिए जमकर डांस होता है. उसे शूट किया जाता है और मेमोरी को स्पेशल बनाया जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. टिकटॉक (TikTok) पर ये वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है.

पंजाबी शादी में दूल्हे के साथ कई सिख जबरदस्त डांस कर रहे हैं, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचाया हुआ है. इस वीडियो को ट्विटर पर हरिंदर सिंह कुकरेजा नाम के यूजर ने शेयर किया है. जो लुधियाना से हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'इस तरह सिख डांस करता है.'

देखें VIDEO:

This is how Sikh men dance pic.twitter.com/Pl6DO3MAt4