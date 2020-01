क्या Uber दे रहा है पैदल सफर करने वालों के लिए Walking Buddy? जानिए क्या है सच्चाई

कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर (Uber) आज कल काफी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर उबर का एक नया ऑप्शन वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक, पैदल चलने वालों के साथ सफर करने के लिए उबर अब एक साथी प्रोवाइड करेगा. मतलब अगर आप अकेले पैदल सफर कर रहे हैं तो आप उबर पर साथ चलने के लिए एक साथी बुला सकते हैं. ट्विटर यूजर ने उबर (Uber) का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें 'वॉकिंग बडी' (Walking Buddy) नाम का ऑप्शन नजर आ रहा है. कुछ लोग इस ऑप्शन को देखकर हैरान हैं तो कुछ मजाक उड़ा रहे हैं.

ट्विटर यूजर जैसमिन ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “वॉकिंग बडी?' फोटो में देखा जा सकता है कि उबर एक्स और पूल के बाद तीसरा ऑप्शन वॉकिंग बडी का दिख रहा है. वॉकिंग बडी के आगे 7 डॉलर भी लिखा है.” इस पोस्ट के अब तक 2.5 लाख लाइक्स और 70 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट किया जा चुका है. लोगों ने पोस्ट पर तरह-तरह के रिएक्शन्स दिए हैं.

why do you hold hands with the walking buddy? — IG: PhotoRobNYC (@PhotoRob) January 14, 2020

When you have to tip after a 2 hour walk with you to the airport pic.twitter.com/uMma25HpaP — Sir, this house is out of order (@illuminati_pwn) January 14, 2020

But how is the walking buddy gonna get there ? you gotta wait till he walks to you for y'all to walk together? — Mythaes Chung (@Mythaes) January 14, 2020

उबर ने भी इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया. उसने मजाकिया अंदाज में ये ट्वीट किया...

Gotta get those steps in. https://t.co/vMzBy4X9VP — Uber (@Uber) January 14, 2020

क्या सच में उबर ने ये सर्विस शुरू की है? फोटो करीब से देखने पर उसमें लोकेशन ला गार्डिया एयरपोर्ट थी, जो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है. उबर वेबसाइट में चेक करने पर 'वॉकिंग बडी' नाम से कोई ऑप्शन नजर नहीं आया. हो सकता है कि ये फोटो एडिट की गई हो. ऐसे में हम तो आपसे यही कही कहेंगे क‍ि इस फोटो को देखकर आप कंफ्यूज न हों.