VIDEO: लैटूस के अंदर से निकला मेंढक, देखते ही निकल पड़ीं लड़की की चीखें

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. UK के कॉर्नवॉल की रहने वाली एक लड़की हैरान रह गई जब उसने लैटूस के अंदर मेंढक चलता देखा. उन्होंने लैटूस का एक बैक सुपरमार्केट से खरीदा था. जैसे ही उन्होंने बैग को खोला तो वो उनकी आंखें फटी रह गई. क्योंकि अंदर मेंढक बैठा हुआ था और उन्हें देख रहा था. ये वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है. उसने ये लैटूस सुपरमार्केट चेन अल्दी से लिया था. उनको वहां लैटूस डिस्काउंट में मिला था. Daily Mail ,37 वर्षीय महिला ने जब लैटूस के लिए बैग को खोला तो अंदर मेंढक बैठा हुआ था. महिला का नाम टॉटपुट है. उन्होंने कहा- मैंने अपने पति को खूब चिल्लाया. जिसके बाद उन्होंने प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया. अब वो बिलकुल ठीक है. जिसके बाद अगले दिन पति-पत्नी ने मेंढक को बाहर गार्डन में छोड़ दिया. सोशल मीडिया पर लोग महिला की काफी तारीफ कर रहे हैं.

What to do when you find a frog in your lettuce?!?!? #YouGetExtraAtAldipic.twitter.com/EItm2V6NwM