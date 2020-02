पाक क्रिकेटर उमर अकमल हुए फिटनेस टेस्ट में फेल तो गुस्से में उतारे कपड़े, बोले- 'कहां से मोटा हूं?'

पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket Team) में कई बदलाव रहो रहे हैं. सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) को कप्तानी से हटाने के बाद टीम मैनेजमेंट नए खिलाड़ियों को मौका दे रहा है और पुराने खिलाड़ियों को बाहर कर रहा है. काफी वक्त से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ खास नहीं कर पा रही है. ऐसे में कोच और टीम सिलेक्टर मुस्बाह-उल-हक नए चेहरों को तरजीह दे रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर उमर अकमल (Umar Akmal) नए बवाल में फंसते दिख रहे हैं. इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने के लिए जूझ रहे उमर अकमल (Umar Akmal) का नेशनल क्रिकेट अकादमी में फिटनेस टेस्ट हुआ, जिसमें वो फेल हो गए. गुस्से में उमर अकमल ने फिटनेस ट्रेनर के सामने कपड़े उतार दिए. '

IND vs NZ: MS Dhoni स्टाइल में केएल राहुल ने हवा में उड़कर उखाड़े विकेट तो लोग रह गए हैरान, देखें धांसू Video

कपड़े उतारने के बाद उन्होंने फिटनेस ट्रेनर से गुस्से में पूछ लिया- 'फैट कहां है?' फिटनेस लेने वाली टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी शिकायत कर दी है. ऐसा माना जा रहा है कि इस व्यवहार के लिए बोर्ड उमर पर बैन लगा सकता है. इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ डोमेस्टिक क्रिकेट से भी उनको दूर रखा जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ उनके भाई कामरान अकमल भी फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके हैं.

IND vs NZ: विराट कोहली को देखते ही फैन्स चिल्लाने लगे- 'अनुष्का भाभी जिंदाबाद' और फिर... देखें TikTok Viral Video

So Umar Akmal could be in trouble with the PCB once again after he's said to have misbehaved with PCB staff during a fitness test at the National Cricket Academy. Akmal after failing the skin-fold test, removed his clothing and shouted at the trainer, "Where is the fat?" #cricket