यूपी सरकार के कर्मचारी हेलमेट लगाकर कर रहे हैं दफतर में काम, सामने आई चौकाने वाली वजह

उत्तर प्रदेश (UP) के बांदा (Banda) के बिजली विभाग (Electricity Dept) में जब लोग पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए. बिजली विभाग के कर्मचारी दफतर के अंदर हेलमेट लगाकर काम कर रहे थे. ऐसा इसलिए क्योंकि दफतर की हालत जर्जर है और छत से प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है. कर्मचारियों को डर है कि कहीं उनके ऊपर छत न गिर जाए, ऐसे में वो हेलमेट पहनकर काम करते हैं.

एएनआई के ट्वीट के बाद ये मामला सामने आया है. एजेंसी ने तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जहां दफतर के अंदर कर्मचारी हेलमेट पहनकर काम करते नजर आ रहे हैं. लिखित शिकायत के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो कर्मचारियों ने यह तरकीब निकाली.

Banda: Employees of electricity dept wear helmets to protect themselves from any untoward incident while working in dilapidated office building. One of the employees says,"It's the same condition since I joined 2 yrs ago. We've written to authorities but there is no response". pic.twitter.com/S3MYarY6zi