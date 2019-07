मछली के लिए फंसाया जाल और अचानक आ गई शार्क, पानी से निकलकर किया ऐसा... देखें VIDEO

यूएसए के मैसाचुसेट्स के केप कोड बे में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक परिवार बोट में बैठकर फिशिंग कर रहा था. जहां अचानक सफेद रंग की शार्क आ गई. पानी से निकलकर वो परिवार के करीब तक आ गई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि परिवार मछली पकड़ रहा था. जैसे ही काटे में मछली फंसी और उसे खींचकर ऊपर किया तो पीछे से शार्क आ गई और पकड़ी हुई मछली को खा गई.

Amazon की एक गलती और 9 लाख का कैमरा गेयर बिका सिर्फ 6500 रुपये में, लोग बोले- 'थैक्यू जेफ बेजोस...'

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharkspic.twitter.com/rK3yk5j6SG — Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) July 20, 2019

The Guardian की खबर के मुताबिक, डो नेल्सन ने इस वीडियो को शूट किया है. उन्होंने कहा- 'शार्क हमें डराकर चली गई.' डो नेल्सन का बेटा जैक मछली को पकड़ने के लिए बोट के किनारे खड़ा था. जहां अचानक शार्क आ गई. इस वीडियो को ट्विटर पर अटलांटिक व्हाइट शार्क कंजर्वेंसी ने शेयर किया है. ये संस्था सफेद शार्क पर रिसर्च करती है.

Chandrayaan-2 Launch: चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग मोबाइल पर एक क्लिक में देखें Live

रविवार को इस वीडियो को शेयर किया गया था. अब तक इस वीडियो के 78 हजार व्यूज हो चुके हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग हैरान हैं और उन्होंने कमेंट किया है.

वेस्टइंडीज दौरा छोड़ Indian Army की सेवा करेंगे एमएस धोनी, जम्मू-कश्मीर में करेंगे कुछ ऐसा

I think we're gonna need a bigger boat. — Patrick Laverty (@plaverty24) July 20, 2019

Who wants to go fishing or who wants to be fished ???? — Angel Michel Alcazar (@AaAngelalcazar) July 21, 2019

National Geographic के मुताबिक, ये शार्क दुनिया भर में मनुष्यों पर सभी शार्क हमलों के एक तिहाई से एक-आधा के लिए जिम्मेदार है. इनमें से ज्यादातर हमले घातक नहीं हैं.