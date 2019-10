कुत्ते ने दो लोगों को बिठाकर दौड़ाई गाड़ी, देखते रह गए लोग, देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. क्या आपने कभी डॉग को बाइक चलाते देखा है? शायद नहीं, लेकिन इस वीडियो में एक डॉगी गाड़ी दौड़ाता दिख रहा है, वो भी पीछे लोगों को बिठाकर. ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ट्विटर और रेडिट पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है. लोग कुत्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स गाड़ी के पीछे बैठे हैं और आगे की तरफ कुत्ता गाड़ी का हैंडल पकड़ा है और गाड़ी दौड़ा रहा है. ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब और कहां का है. किस व्यक्ति ने इसे रिकॉर्ड किया है, इस बात का भी पता नहीं चल पाया है. लेकिन लोग इस वीडियो को बहुत मजेदार बता रहे हैं.

देखें VIDEO:

They see me rollin pic.twitter.com/59HxNpqLPA