बीच सड़क पर आराम कर रहा था कछुआ, हाथी ने आकर किया कुछ ऐसा... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जो हर बार लोगो के दिलों को छू लेते हैं. एक बंदर का नल बंद करने वाला वीडियो वायरल हुआ तो वहीं एक कौए ने प्लास्टिक की बॉटल को डस्टबिन में डालकर सभी का दिल जीता. इस बार एक हाथी ने कछुए की जान बचाई, जिसका वीडियो ट्विटर पर छाया हुआ है. एक कछुआ बीच सड़क पर आराम कर रहा था. हाथी आया और कछुए को सड़क किनारे कर दिया.

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी का बच्चा सड़क से गुजरता है, रास्ते में उसे एक कछुआ नजर आता है. हाथी उसे देखकर रुकता है और उठाकर सड़क किनारे लाने की कोशिश करता है, जिसके बाद कछुआ खुद ही सड़क किनारे चला जाता है.

देखें VIDEO:

This #elephant calf is teaching a lesson: #Animals have first right of the way. Opposite to the person who behaved yesterday on road while staff blocked road to give way to a Jumbo.



An elephant stops to get a turtle off the road. Forwarded by a friend. pic.twitter.com/1RZVRHJaM3