पटरियों पर गिरा और सामने आ गई ट्रेन, मदद के लिए उठाया हाथ तो... देखें Viral Video

यूएस के कैलीफोर्निया (California) के कोलिज़ीयम स्टेशन में बड़ा हादसा होने से बच गया. दिल दहला देने वाला ये वीडियो खूब देखा जा रहा है. प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा एक यात्री पटरियों पर गिर गया. उसी वक्त सामने से ट्रेन आ गई. बे एरिया रैपिड ट्रांजिट (BART) के कर्मचारी ने जान पर खेलकर यात्री की जान बचाई. ये घटना रविवार की है, लोग ऑकलैंड राइडर गेम देखने के बाद वापस लौट रहे थे. स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड हो गई.

स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम जॉन ओ'कॉनर है और वह शाम के वक्त भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे. रेलवे कर्मचारी उस आदमी के करीब ही खड़ा था. जैसे ही शख्स पटरियों पर गिरा तो उसने तुरंत ही उसे बाहर निकाल लिया.

इस वीडियो को सैन फ्रांसिस्को बे एरिया रैपिड ट्रांजिट ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, ''हमारे हीरो जॉन ओ'कॉनर रविवार रात को कोलिज़ीयम स्टेशन पर एक आदमी की जान बचा रहा है. जॉन एक परिवहन पर्यवेक्षक हैं और उन्होंने 20 से अधिक वर्षों के लिए BART में काम किया है. उन्होंने शानदार तरीके से यात्री की जान बचाई.''

देखें VIDEO:

Here is the dramatic platform video of our humble hero John O'Connor saving a man's life at the Coliseum station Sunday night. John is a Transportation Supervisor and has worked at BART for more than 20 years. An amazing rescue. pic.twitter.com/KrO75nqPYb