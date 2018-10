इस मामले में विराट कोहली पड़ गए हैं अकेले, 10 हजार रन बनाने के बाद इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा ऐसा

Virat Kohli stands alone, no one now or ever is close to his genius! #ODI#INDvWI — Tom Moody (@TomMoodyCricket) October 24, 2018

Software update all the time. Virat Kohli has redefined what consistency means. Got his 9000th odi run just 11 innings ago and got his 10000 th today, to go with his 37th century. Enjoy the phenomena #KingKohlipic.twitter.com/OPhvIsBRDJ — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 24, 2018

यह पढ़कर आपको निश्चित रूप से बेहद अजीब लगेगा, लेकिन इस बयान के पीछे की असलियत जानकर आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे... दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का बल्ला लगातार रिकॉर्ड तोड़ता और बनाता जा रहा है, और यह एहसास दिला रहा है कि आने वाले कुछ सालों में क्रिकेट की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड बचे, जिस पर विराट का नाम न लिखा हो... टीम इंडिया के लीडर के इस अतुलनीय प्रदर्शन के चलते दुनियाभर के फैन्स और खिलाड़ी विराट को बधाई संदेश दे रहे हैं, जिनमें से बहुतों ने संदेश लिखने में भी शानदार क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया है... इसी तरह का एक बधाई संदेश ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और श्रीलंकाई टीम के कोच रहे टॉम मूडी ने लिखा है, जिन्होंने विराट को शिखर पर बिल्कुल अकेला खड़ा बताया है, क्योंकि मूडी के मुताबिक, दुनिया का कोई भी क्रिकेटर न विराट के आसपास है, और न कभी होगा...सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाले यूज़र जानते हैं कि इसी तरह कोई न कोई क्रिएटिव बधाई संदेश भारत के तूफानी सलामी बल्लेबाज़ रहे वीरेंद्र सहवाग की तरफ से न आया हो, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है... अपने बल्ले से कई साल तक दर्शकों का जमकर मनोरंजन करने वाले सहवाग ने मैदान से रिटायरमेंट लेने के बाद भी अपने ट्वीट से लोगों को आनदित करना नहीं छोड़ा है... उन्होंने लिखा है कि विराट कोहली उस कम्प्यूटर की तरह हैं, जिसका सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता रहता है... सहवाग ने लिखा कि विराट ने 'लगातार प्रदर्शन' की नई परिभाषा गढ़ी है...

“Century pe century baar baar, run hue pure dus hazaar!”

Heartiest congratulations brother @imVkohli

Fastest player ever to complete 10,000 ODI runs! What a remarkable journey it's been so far!#ViratKohli#Virat10Kpic.twitter.com/HRzLEGaxzN — Suresh Raina (@ImRaina) October 24, 2018

सुरेश रैना ने विराट कोहली को सबसे तेज़ गति से वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने के लिए बधाई देते हुए कविता लिखकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई. सुरेश ने ट्विटर पर लिखा, "सेंचुरी पर सेंचुरी हर बार... रन हुए पूरे 10,000..."