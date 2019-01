शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन ने मेहमानों से गिफ्ट में मांगा 2019 में बीजेपी के लिए वोट, Viral हुआ पोस्ट

अक्सर देखा जाता है कि लोग शादी के कार्ड में गिफ्ट न लाने की रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उन पैसों को चैरिटी में देने के लिए कहते हैं. लेकिन सूरत के एक शादी के कार्ड में महमानों से लोकसभा चुनाव (2019 Lok Sabha Election) में प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) को वोट देने की रिक्वेस्ट (Vote For Modi in 2019) की है. सोशल मीडिया पर ये वेडिंग कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है और वाट्सऐप पर काफी शेयर किया जा रहा है. दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता ने शादी के कार्ड में नीचे लिखा है- '2019 लोकसभा चुनाव में मोदी को आपका वोट हमारे लिए गिफ्ट होगा.' ये शादी 1 जनवरी को हुई. जिसका कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यही कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो रहा. मैंगलोर में प्रधानमंत्री के एक सपोर्टर ने इसी तरह शादी के कार्ड में मेहमानों से वोट देने की अपील की है. वहीं एक वेडिंग कार्ड में तो मोदी सरकार की पिछले 5 सालों की स्कीम्स को बताया है. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को भी लगाया गया है.

@narendramodi Sir. With my wedding invitation card, I am trying to explains the lot of achievement, schemes by Modi Govt. & Urging all invitees get the use. Hand to hand helping them to get the max.benefit . I believe "We have to take care of Modi, Modi will take care of nation. pic.twitter.com/tZcgdX7uUw