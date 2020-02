ऑफिस में कर्मचारियों के साथ कंपनी की CEO ने किया धमाकेदार डांस, हर्ष गोयनका बोले- 'दफ्तर में सही माहौल...' देखें Video

वेल्सपन (Welspun) इंडिया लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपाली गोयनका (Dipali Goenka) ने ऑफिस में कुछ ऐसा किया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. उन्होंने कमर्चारियों के साथ बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस किया. ट्विटर पर इस वीडियो को आरपीजी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने शेयर किया है और दीपाली की तारीफ की है.

ATM से पैसे निकाल रहा था बुजुर्ग व्यक्ति, पीछे से आया चोर तो ऐसे मारे मुक्के, CCTV में कैद हुआ VIDEO

ऑफिस में उन्होंने 'स्ट्रीट डांसर 3डी' (Street Dancer 3D) के सबसे पॉपुलर 'मुकाबला' (Muqabla) सॉन्ग पर डांस किया. उनको देखकर कर्मचारी भी साथ में डांस करने लगे. आखिर में कर्मचारियों ने उनकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाईं. ट्विटर पर इस वीडियो के 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. हर्ष गोयनका ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''दफ्तर में किसी सीईओ को डांस करते हुए देखना अपने आप में दुर्लभ है. यही रास्ता है सही माहौल बनाने का.''

सब्जी काट रही महिला को शिमला मिर्च के अंदर मिला जिंदा मेंढक, खोलकर देखा तो हुआ ऐसा...

देखें VIDEO:

Rare to see a CEO dance and have fun in an office setting. That's the way to create a happy culture @DipaliGoenka#welspun. pic.twitter.com/B6LAd2u3tr — Harsh Goenka (@hvgoenka) February 18, 2020

दीपाली ने भी इस वीडियो को रि-ट्वीट किया और लिखा, ''शेयर करने के लिए धन्यवाद हर्ष गोयनका. मैं आपका वर्क प्लेस भी देखना पसंद करूंगी.'' सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि हर ऑफिस में ऐसा ही माहौल रहना चाहिए.

ट्रैफिक जाम से परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा शख्स, SP ने बनाया 'ऑफिसर' तो काट दिए 8 गाड़ियों के चालान

Thanks for the shoutout @hvgoenka. Would love to see your #WorkPlaceHappy! — Dipali Goenka (@DipaliGoenka) February 19, 2020

एक यूजर ने लिखा, ''इस तरह की एक्टिवटी ऑफिस का माहौल हल्का रखती है और लोग सही ढंग से काम कर पाते हैं.'' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

A Happy & Fit CEO will radiate the same values within the organisation...Happiness & Fitness!!@DipaliGoenka your enthusiasm is infectious & your sense of rhythm impeccable! — Prabhaat (@pkvarsha) February 18, 2020

Indian Corporates are changing!@DipaliGoenka, CEO of @TheWelspunGroup While Creating Enthusiasm among Employees at Work Place!! https://t.co/k69J0kaRQU — Sourav Dutta (@souravduttahere) February 19, 2020

I am amazed.... Nice to see u dancing in front of ur employees ... Very positive thinking... Hats off to u mam.. — Chandu Singh (@Chandu9811) February 19, 2020