जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के मंत्री ने उन्हीं से हाथ मिलाने से किया इंकार, देखें Video...

दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए दिए जा रहे सुझावों में एक यह सुझाव भी शामिल है कि आप लोगों से हाथ मिलाने से परहेज करें. अब इस सुझाव पर आम लोगों के अलावा खास लोग भी अमल करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां जर्मनी के आंतरिक मामलों के मंत्री होर्स्ट सीहोफर ने देश की चांसलर एंजेला मर्केल से हाथ मिलाने से मना कर दिया. हालांकि बाद में एंजेला ने मंत्री के हाथ न मिलाने को सही करार दिया.



देखें वीडियो:

No more handshakes?



German Interior Minister Horst Seehofer refused to shake Angela Merkel's hand as officials struggle with a rapidly growing outbreak of coronavirus.



"That was the right thing to do," Merkel said afterwards.pic.twitter.com/UkLWlO8s6D