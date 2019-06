IND vs AUS: धवन ने ऑस्ट्रेलिया को धोया तो लोग बोले- 'बेरहम दामाद', पढ़ें मजेदार Tweets

India Vs Australia: सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के शतक और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की उम्दा पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में रविवार को यहां आस्ट्रेलिया (IND vs AUS) को 36 रन से हराकर उसके लगातार 10 जीत के अभियान को थाम दिया. धवन ने 109 गेंद की पारी में 16 चौके जड़े. उन्होंने रोहित (Rohit Sharma) के साथ पहले विकेट के लिए 127 और कोहली (Virat Kohli) के साथ दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की. धवन (Shikhar Dhawan) को शानदार परफॉलर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया.

No prizes for guessing who the latest @oppo Shotmaker is – Shikhar Dhawan, following his glorious 109-ball 117, which comprised 16 exceptional fours. pic.twitter.com/Oo9pS2RCnF