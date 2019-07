भारत की हार से खुश हुआ पाकिस्तान आर्मी का मेजर जनरल, ट्विटर पर लिख दी ऐसी बात

India Vs New Zealand SF1: वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड (India Vs NZL) के बीच खेला गया. जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया. शुरुआती विकेट खोने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज जीत तक नहीं पहुंच पाए और टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. हार के बाद पाकिस्तानी यूजर्स ने ट्विटर पर टीम इंडिया का खूब मजाक उड़ाया. पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल और स्पोकपर्सन आसिफ गफूर (Pak Army Spokeperson Asif Ghafoor) भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने ट्वीट करते हुए न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचने की बधाई दी.

आसिफ गफूर (Asif Ghafoor) ने ट्विटर पर लिखा- 'न्यूजीलैंड टीम को बधाई. आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के लिए एक शानदार जीत. टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और एक महान देश ने नैतिक मूल्यों के साथ खेला.' बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम नॉक-आउट स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था. वो वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुका है. पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला वेस्टइंडीज से हार गया था. जिसके बाद उसे नेट-रनरेट से वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा.

अगर इंग्लैंड भारत और न्यूजीलैंड से मुकाबले हार जाता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता था. लेकिन इंग्लैंड ने जीत हासिल की और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. बता दें, आसिफ गफूर ने 5 जुलाई को भारत के लिए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने भारत को क्रिकेट को अन्य चीजों से जोड़ने के लिए मना किया था. पाकिस्तान की हार पर मेजर सुरेंद्र पुनिया ने आसिफ गफूर को ट्वीट करते हुए लिखा था- 'आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 5वें पोजीशन के लिए बधाई. हमारे हीरो विंग कमांडर अभिनंदर ने आपका कप मेजर जनरल आसिफ गफूर के ऑफिस में छोड़ दिया है.'

Good luck for WC19. We don't equate sports with other things esp issues & conflicts. We Pakistanis are truly large at heart, ask Abhinandan. But you can't understand this as it req moral values,a lacking displayed vs Eng.

Yes, tea cup is with us, also Mig21 wreckage & much more. https://t.co/olyJ9aofgY