Crown Jewel 2019: 'राक्षस' बना WWE का नया बादशाह, सेथ रोलिंस की पीट-पीटकर कर की ऐसी हालत, देखें VIDEO

WWE Crown Jewel 2019: डब्लूडब्लूई क्राउन ज्वेल (2019 Crown Jewel) इवेंट शानदार रहा. सेथ रोलिंस और द फीन्ड (The Fiend) यानी ब्रे वायट (Seth Rollins Vs Bray Wyatt) के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला. हेल इन ए सेल इवेंट में दोनों का मैच डिसक्वालिफाई हो गया था. लेकिन क्राउन ज्वेल में दोनों के बीच मुकाबला भी हुआ और रिजल्ट भी निकला. ये मुकाबले ब्रे वायट (Bray Wyatt) ने आसानी से जीत लिया. इसी के साथ डब्लूडब्लूई को नया यूनिवर्सल चैम्पियन मिल गया.

फैन्स को इस मुकाबले का बेसबरी से इंतजार था, दोनों के बीच शानदार मुकाबला खेला गया. ऑफिशियल्स ने एलान किया था कि किसी भी हालत में इस मैच का रिजल्ट निकाला जाएगा. मैच में आखिर तक दोनों रेसलर्स ने हार नहीं मानी. लेकिन ब्रे वायट ने अपना फिनिशर लगाकर जीत हासिल की. सभी दिग्गज अंदाजा लगा रहे थे कि इस मुकाबले में ब्रे वायट ही जीतेंगे. हुआ भी कुछ ऐसा ही...

फैन्स इस मैच से काफी खुश हैं, ट्विटर पर यूजर्स ने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी है....

Let's be real everyone that's jumping for Joy about The Fiend winning is just happy to see Seth Rollins is no longer Universal Champion. #WWECrownJewel — The H2Z Fiend (@H2Zv1) October 31, 2019

Having the Fiend win the Universal Championship was a great decision still doesn't make up for what they did had Hell in a Cell but at least this time it wasn't a stupid finish. #WWECrownJewel — Cameron Sweeney (@sweeney541) October 31, 2019

एक यूजर ने लिखा, ''हैलोवीन पर ब्रे वायट को यूनिवर्सल चैम्पियन बनाकर डब्लूडब्लूई ने शानदार चाल चली है.'' वहीं अन्य ने लिखा, ''सीधी-सीधी बात है कि लोग ब्रे वायट की जीत से काफी खुश हैं, लोग नहीं चाहते थे कि सेथ रोलिंस फिर चैम्पियन बनें.'' एक फैन ने लिखा, ''डब्लूडब्लू ने हेल इन ए सेल मैच का पाप धो दिया. हमें ऐसे ही मैच की उम्मीद थी. वायट का यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना एक अच्छा निर्णय था.''