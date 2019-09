WWE RAW में 'राक्षस' ने अधेरे में बनाया Kane को शिकार, देखकर डर गए लोग, देखें VIDEO

WWE Monday Night RAW में ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. द फेंड (The Fiend) ने केन (KANE) पर अटैक किया. मंडे नाइट रॉ (WWE Raw) में यूनिवर्सल चैम्पियन सेथ रोलिन्स (Seth Rollins) टैग टीम चैम्पियनशिप (RAW Tag Team Champions) का मुकाबला खेल रहे थे, तभी उन पर डॉफ जिगलर (Dolph Ziggler), एजे स्टाइल्स (AJ Styles) और द ओसी (The OC) ने हमला कर दिया. तभी सेथ रोलिन्स को बचाने के लिए WWE सुपरस्टार केन (KANE) आ गए. उनकी एंट्री देखते ही एजे स्टाइल्स घबरा गए. रिंग में उस समय 5 लोग थे. केन को मारने के लिए कुछ खिलाड़ी पहुंचे तो उन्होंने मुक्के में ही उनको चित कर दिया.

'राक्षस' ने मचाया WWE में आतंक, सेथ रोलिंग्स को जीत के बाद किया बेहोश, देखें VIDEO

केन ने कुछ ही सेकंड में सभी को पीट-पीटकर बाहर कर दिया. जिसके बाद वो जश्न मनाने की तैयारी में ही थे, तभी द फेंड का एंट्री म्यूजिक चला. जिसको देखकर फैन्स भी घबरा गए. कुछ ही सेकंड बाद केन के पीछे द फेंड खड़े थे. उन्होंने केन पर दांव लगाया और उनको लेटा दिया. जिसके बाद द फेंड जश्न मनाते हुए सेथ रोलिन्स के पास चले गए और उनको देखने लगे. रोलिन्स भी देखकर वो हैरान रह गए.

SummerSlam 2019 में आया सबसे खूंखार रेसलर, भूत की तरह आया और कर दिया सबकुछ तबाह, देखें VIDEO

The Fiend and Demon Kane - That would have been some tag team. https://t.co/MWNEqyVwc2