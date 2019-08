SummerSlam 2019 में आया सबसे खूंखार रेसलर, भूत की तरह आया और कर दिया सबकुछ तबाह, देखें VIDEO

WWE summerslam 2019 का शानदार आगाज हुआ. 'द फेंड' ब्रे व्हाट ('The Fiend' Bray Wyatt) ने आखिरकार रिंग में एंट्री कर ली. यूनिवर्सल चैम्पियन फिन बेलोर (Fin Balor) के खिलाफ उन्होंने एंट्री की और सभी को डरा दिया. उन्होंने बिलकुल अंडरटेकर (Undertaker) की तरह एंट्री की. फिन बेलोर (Fin Balor) इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप (Intercontinental Championship) शिंसुके नाकामुका (Shinsuke Nakamura) से हार गए जिसके बाद 'द फेंड' ब्रे व्हाट ('The Fiend' Bray Wyatt) ने उन पर अटैक कर दिया और शानदार एंट्री की. उनकी एंट्री के बाद अब स्मैकडाउन लाइव में 'द फेंड' ब्रे व्हाट ('The Fiend' Bray Wyatt) और फिन बेलोर की फाइट होगी. जिसके किलए सभी को इंतजार है.

कनाडा के टोरंटो के स्कोटियाबैंक एरेना में 'द फेंड' ने धमाकेदार एंट्री की. उनके थीम सॉन्ग ने सभी को डरा दिया और डरावने अंदाज में एंट्री कर फिन बेलोर भी घबरा गए. उनके आते ही फैन्स 'योवी वोवी' चिल्लाने लगे. बता दें, उनके आने पर फैन्स खुशी में 'योवी वोवी' चिल्लाते हैं. उनकी एंट्री देखने के बाद फिन बेलोर भी बाहर खड़े हो गए और उनके चेहरे को देखने लगे. जैसे ही फिन बेलोर ऊपर आए तो द फेंड ने धुनाई शुरू कर दी.

2019 WWE SummerSlam results, grades

* यूनिवर्सल चैम्पियनशिप ने सेट रॉलिंग्स ने ब्रॉक लेसनर को हराया और चैम्पियनशिप बेल्ट जीत लिया.

* शार्लेट फ्लेयर ने ट्रिश स्ट्रेटस को हरा दिया. इस मैच का सभी को बेसबरी से इंतजार था. लेकिन ट्रिश कुछ खास नहीं कर पाईं और शार्लेट ने जीत हासिल की.

* केविन ऑवंस ने शैन मिकमैन को हरा दिया. ये मैच एकतरफा रहा और जल्द ही केविन ने मैच जीत लिया.