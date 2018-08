WWE Raw में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. WWE की Diva ट्रिश स्ट्रेटस (Trish Stratus) ने फिर एंट्री की है. वो काफी समय से रिंग से दूर थीं, उन्होंने रिंग में फिर एंट्री की है वो भी धमाकेदार अंदाज में. उन्होंने एलिएस के साथ WWE में वापसी की. उनको देखकर फैन्स भी झूम उठे. क्योंकि वो उस वक्त की सबसे धाकड़ पहलवान थीं. वो अपना पहला मैच WWE Evolution में एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) के साथ भिड़ेंगी.जिसके लिए वो काफी एक्साइटिड हैं. लेकिन उनकी एंट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर समझा जा सकता है कि वो इस बार मजबूत इरादे के साथ आई हैं. ट्रिश और एलिएस रिंग में खड़े थे. जिसके बाद एलिएस ट्रिश को कुछ कहने लगे. जिसके बाद ट्रिश ने बिना सोचे-समझे एलिएस को चांटा जड़ दिया. ये देख फैन्स भी एक्साइटिड हो गए. क्योंकि रिंग में ट्रिश का वहीं रूप दिखा था जैसा पहले देखा जाता था.

.@trishstratuscom is here! And while she is excited about her match with @AlexaBliss_WWE at #WWEEvolution, she's not too excited about Walking with @IAmEliasWWE on #Raw... pic.twitter.com/YFE7MLqMsw