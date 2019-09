Zomato का नया ट्वीट हो रहा वायरल, पोस्ट किया ऐसा JOKE जिसको पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे

फूड डेलिविरी प्लेटफॉर्म जोमैटो का नया ट्वीट देखने के बाद आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएगे. सोशल मीडिया पर मजेदार ट्वीट्स कर जोमैटो कई ट्विटर यूजर्स का दिल जीत चुका है. उनके नए ट्वीट भी कुछ इसी प्रकार का है. यदि आपको अपने खाने के ऑर्डर के साथ मिलने वाले मसालों को सहेजने की आदत है तो ये ट्वीट आपके संबंधित है.

आज सुबह जोमैटो इंडिया ने ट्विटर पर एक जोक शेयर किया. जिसको पढ़कर कई लोग हंस रहे हैं. जोमैटो ने ट्वीट किया- 'पापा: मेरा बेटा बढ़ा होकर कलैक्टर बनेगा और बेटा: ओरगैनो (पीजा में डलने वाला मसाला) और चिली फ्लैक्स जमा करने वाला कलैक्टर बनता है.'

अक्सर देखा जाता है कि ग्राहक ऑर्डर मिलने के बाद बचने वाले चम्मच, मसाले और डब्बे सहेजकर रखते हैं. उनको बचत करने की आदत होती है. ऐसे में जोमैटो ने ये ट्वीट किया.

Papa: "Mera beta bada hoke collector banega." Beta: *becomes a collector of oregano and chilli flakes packets*

बहुत से लोग जो अपने ऑर्डर के साथ प्राप्त होने वाले पाउच को इकट्ठा करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए:

@ZomatoIN seems to be in some nice trolling mood https://t.co/GMWAK5Nfgv