Maharashtra Polls: चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका! पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे संजय निरुपम- यह है वजह

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Polls) से पहले कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) पार्टी से नाराज हो गए हैं और वह चुनाव प्रचार नहीं करेंगे. संजय निरुपम ने कहा कि मैंने एक उम्मीदवार की सिफारिश की थी, लेकिन उसे भी टिकट नहीं दिया गया है. संजय निरुपम ने ट्वीट किया, ' ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब मेरी सेवाएं नहीं चाहती है. मैंने विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई में सिर्फ एक नाम की सिफारिश की थी. सुना है कि इसे भी खारिज कर दिया गया है. जैसा कि मैंने पहले नेतृत्व को बताया था, उस स्थिति में मैं चुनाव प्रचार में भाग नहीं लूंगा. यह मेरा अंतिम निर्णय है.' बता दें कि संजय निरुपम को इस साल की शुरुआत में मुंबई कांग्रेस प्रमुख के पद से हटा दिया गया था.

It seems Congress Party doesn't want my services anymore. I had recommended just one name in Mumbai for Assembly election. Heard that even that has been rejected.

As I had told the leadership earlier,in that case I will not participate in poll campaign.

Its my final decision.