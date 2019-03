Madhya Pradesh Elections Results 2018: बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई कांग्रेस, दो सीट रह गई दूर

मध्‍यप्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं. बुधवार सुबह चुनाव आयोग ने फाइनल आकड़ें जारी किए हैं. यहां कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं भाजपा 109 सीटों पर रह गई. हालांकि, कांग्रेस बहुमत के जादूई आंकड़े 116 से दो सीट दूर रह गई. वहीं दो सीटें बहुजन समाज पार्टी, एक समाजवादी पार्टी और चार निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में गई हैं.

कांग्रेस ने मंगलवार देर रात ही राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, हालांकि, राज्यपाल की ओर से कांग्रेस को जवाब मिला था कि अभी मतगणना जारी है, अभी पूरे नतीजे आ जाने दीजिए. मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिली. मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले 15 साल से राज कर रही थी. इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिला है. वहीं तेलंगाना और मिजोरम में उसे हार का सामना करना पड़ा. तेलंगाना में टीआरएस तो मिजोरम में एमएनएफ को बहुमत मिला है.

8.15 AM मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के फाइनल आंकड़े आ गए हैं. यहां कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई. कांग्रेस 2 सीट दूर रह गई. कुल 230 सीटों में से कांग्रेस ने 114, भाजपा ने 109, बसपा ने दो, सपा ने एक और निर्दलीय ने चार सीटों पर जीत दर्ज की है.

7.40 AM बुधवार सुबह छह तक आए चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 230 में से 112 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि तीन सीटों पर आगे चल रही है. अगर जिन सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, उन पर भी वह जीत हासिल कर लेती है तो भी वह बहुमत से एक सीट पीछे रहेगी. ऐसे में कांग्रेस बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निर्दलीय उम्मदीवारों से संपर्क में है.

2.30 AM कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भोपाल में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि जनता ने उनपर विश्ववास जताया है. इसके लिए उन्होंने जनता को धन्यवाद भी दिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब एमपी की जनता विकास की अलग यात्रा पर होगी.

11:40 PM: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने अपनी पम्परागत सीट राघौगढ़ से 46,697 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. उन्होंने भाजपा के भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी को पराजित कर इस सीट पर अपना कब्जा कायम रखा है.

10:57 PM: कांग्रेस ने राज्‍यपाल से मुलाकात का समय मांगा

9:20 PM: मध्‍यप्रदेश में अबतक 91 सीटों के नतीजे आ चुके हैं जबकि अन्‍य 139 सीटों पर अंतिम फैसला होना बाकी है. घोषित परिणामों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी तक 44-44 सीटें जीती हैं. कांग्रेस जहां 69 सीटों पर बढ़त बनाए है वहीं 66 सीटों पर बीजेपी के उम्‍मीदवार आगे हैं.

9:05 PM: बीजेपी की यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से 28,748 मतों से जीतीं.

7:50 PM: मध्‍यप्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुधवार 12 दिसंबर को शाम 4 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बुलायी है. इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.

6:50 PM: प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अंतर सिंह आर्य बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा सीट से पराजित हो गये. आर्य को कांग्रेस के ग्वारसीलाल रावत ने 15,878 मतों के अंतर से पराजित किया.

6:40 PM: प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा सीट से 18,949 मतों के अंतर से विजयी घोषित किये गये हैं. उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुखराम साल्वे को पराजित किया. शाह ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है.

5:38 PM: इंदौर-3 विधानसभा सीट से बीजेपी के आकाश कैलाश विजयवर्गीय 7000 वोटों से जीते.

