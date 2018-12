Mizoram Elections Results 2018 Live: आज सुबह 8 बजे से मतगणना, 10 बजे के बाद पहला रुझान आने की संभावना

के विधानसभा चुनाव का फैसला आज होगा. चुनाव के नतीजे (Mizoram Assembly Election Results 2018) आज आएंगे. राज्य की 40 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी. सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी. उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. मिजोरम विधानसभा चुनाव (Mizoram Election Results) का पहला रुझान सुबह 10-11 बजे के बीच आने की उम्मीद है. मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए. एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मिजोरम (Mizoram) में मिजो नेशनल फ्रंट (Mizo National Front) यानी एमएनएफ सत्ता हासिल कर सकती है. हालांकि एमएनएफ (MNF) और कांग्रेस (Congress) के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है. (क्लिक करें और पढ़ें पल-पल की ताजा जानकारी)​

Visuals from outside a counting centre in Aizawl. Counting of votes for #MizoramAssemblyElections2018 will start at 8 am today. pic.twitter.com/BB2jxdz0mI