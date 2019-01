IND vs NZ 3rd ODI LIVE: रॉस टेलर और टॉम लाथम की जोड़ी जमी, न्यूजीलैंड खड़ा कर सकता है बड़ा स्कोर

India vs New Zealand: टीम इंडिया पांच वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है (AFP फोटो)

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे बे ओवल (Bay Oval, Mount Maunganui) में खेला जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड दौरे के अपने दोनों वनडे मैच (India vs New Zealand) आसानी से जीते हैं. विराट कोहली की टीम सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. भारतीय टीम कल के मैच में हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. एक टीवी शो में महिलाओं के खिलाफ अनुचित टिप्‍पणी को लेकर हार्दिक हाल में मीडिया की सुर्खियों में रहे थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कप्‍तान कोहली के बोझ को कम करने के लिए उन्‍हें तीसरे वनडे मैच के बाद आराम दिया है.न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है. 16.2 ओवर के बाद न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर तीन विकेट खोकर 59 रन है. कॉलिन मुनरो, मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन आउट हुए हैं. रॉस टेलर 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं.

India vs New Zealand 3rd ODI Match Score LIVE