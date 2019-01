IND vs NZ 3rd ODI: 'लड्डू' कैच छोड़ने के बाद Virat Kohli ने किया ऐसा, वायरल हुआ VIDEO

India Vs Newzealand live score: भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच तीसरे वनडे (IND vs NZ 3rd ODI) में विराट कोहली (Virat Kohli) ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. विराट कोहली (Virat Kohli) ने पहले आसान सा कैच छोड़ा फिर एक ही गेंद बाद शानदार कैच पकड़कर गलती सुधार ली. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर उनको बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शमी ने तीन और भुवनेश्नर कुमार, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पंड्या ने 2-2 विकेट लिए. लेकिन सबसे खास था विराट कोहली (Virat Kohli) का कैच. जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. उन्होंने सबसे पहले कैच छोड़ा फिर एक ही गेंद बाद कैच लपक लिया.

मोहम्मद शमी 48वां ओवर कर रहे थे. शमी ने चौथी गेंद स्लो डाली. जिस पर ईश सोढी ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन बॉल हवा में लटक गई और सीधे विराट कोहली के हाथ में आ गई. लेकिन हाथ में आने के बाद छूट गई. जिसके बाद विराट कोहली ने हाथ दिखाकर माफी मांगी और फील्डिंग में लौट गए.

@imVkohli dropped a catch, but nevermind that as he made amends almost immediately. A catch and a runout in back-to-back deliveries. pic.twitter.com/zXrPnzLDiJ