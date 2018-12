2.0 Box Office Collection Day 29: रजनीकांत की 'Robot 2.0' 700 करोड़ के पार, बना डाला ये रिकॉर्ड

2.0 Box Office Collection Day 29: रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म '2.0 (Robot 2.0)' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है, और फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर में तहलका मचाए हुए है. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. 2018 में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रु. की कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या 53 है, और इसमें भारत से रजनीकांत की '2.0 (2 Point 0)' और 'सीक्रेट सुपरस्टार (Secret Superstar)' ही शामिल हैं. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने जानकारी दी है कि इस करिश्मे को करने वाली सिर्फ यही दो फिल्में हैं. रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Enthiran 2.0)' में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Ku ar) विलेन के रोल में हैं.

Zero Box Office Collection Day 7: शाहरुख खान की 'जीरो' अब भी 100 करोड़ से दूर, पहले हफ्ते कमाए इतने करोड़

In 2018, 53 Movies have done $100 Million at the WW Box Office..



From #India , #2Point0 (WW) and #SecretSuperstar (In #China) have done more than $100+ Million [₹ 700+ Crs] at the WW Box Office..