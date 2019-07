83 Fist Look: कपिल देव के अवतार में नजर आए रणवीर सिंह, Photo देख आप भी रह जाएंगे हैरान

83 Fist Look: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म '83' की तैयारी में लगे हुए. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की यह फिल्म 1983 में हुए विश्वकप में भारत को मिली जीत पर आधारित है. फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) का किरदार निभाएंगे. हाल ही में, फिल्म '83' से संबंधित रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. इस बात की जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए दी है. '83' के फर्स्ट लुक में रणवीर सिंह का अंदाज और उनका तरीका दोनों ही दमदार लग रहा है. कपिल देव के रूप में सामने आए रणवीर सिंह फिल्म के लिए फैंस के मन में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफी है.

सलमान खान इस बच्ची के गाने से हुए इंप्रेस, Video शेयर कर बताया 'सुपरस्टार'

Ranveer Singh as Kapil Dev... Check out Ranveer's look from #83TheFilm... Directed by Kabir Khan... 10 April 2020 release. #Relive83pic.twitter.com/Z2nzFkQPfC