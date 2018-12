आमिर खान, अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड स्टार्स ने इस वजह से की PM मोदी की तारीफ, किए ये Tweets

खास बातें बॉलीवुड में खुशी की लहर टिकट के दामों में कटौती पीएम मोदी को किया धन्यवाद

जिन सिनेमा टिकटों की कीमत 100 रुपए से अधिक है, उन पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह घोषणा की. आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बॉलीवुड सितारों ने इस कदम का स्वागत किया है. सिनेमा टिकटें उन सेवाओं में शामिल है जिसे जीएसटी के उच्चतम 28 फीसदी ब्रैकेट से घटाकर 18 फीसदी में डाल दिया गया है, जिससे ये सस्ती हो जाएंगी. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिल्म जगत के एक प्रतिनिधियों की बैठक के बाद आया है, जिसमें उद्योग को नुकसान पहुंचानेवाले मुद्दों पर चर्चा की गई.

Heartfelt thank you to Honorable PM & the Govt of India for considering the request of the film industry for reduction in GST. If Indian cinema hopes to compete in the world market then we need the support of the Govt & Administration.

This is a great 1st step in that direction. — Aamir Khan (@aamir_khan) December 22, 2018

Quick action and how! Within a few days of our meeting with hon. Prime Minister @narendramodi ji, the Government addressed our concern...GST for movie tickets to be reduced. A welcome move for the industry and audiences as well. — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 22, 2018

प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष सिद्धार्थ रॉय कपूर ने एक बयान में कहा, "इससे उद्योग को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और प्रदर्शन अवसंरचना के साथ ही सृजनात्मक विकास में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा तथा देश में बढ़िया सिनेमा और सिनेमा स्क्रीन का घनत्व बढ़ेगा." इस सप्ताह की शुरुआत में एक प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुंबई में मुलाकात की थी, जिसमें करन जौहर, अक्षय कुमार, भूषण कुमार, कपूर और प्रसून जोशी शामिल थे. उन्होंने मोदी से मनोरंजन उद्योग के लिए जीएसटी में कम और एकसमान दरें करने और मुंबई को वैश्विक मनोरंजन राजधानी के रूप में विकसित करने का आग्रह किया.

The voice of the film industry was finally heard and immediate action taken, thanks to @narendramodi ji.



For movie tickets priced below Rs. 100 the tax has been reduced from 18% to 12% now and for tickets priced above Rs. 100 the tax has been reduced from 28% to 18% now. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 22, 2018

अक्षय ने ट्वीट कर कहा, "त्वरित कार्रवाई, माननीन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी मुलाकात के कुछ ही दिन में सरकार ने हमारी चिंताओं का समाधान कर दिया. सिनेमा टिकटों पर जीएसटी घट गया गया. उद्योग और दर्शकों के लिए एक स्वागतयोग्य कदम." आमिर ने भी ट्वीटर पर मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद किया, "अगर भारतीय सिनेमा विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद करता है तो हमें सरकार और प्रशासन के समर्थन की जरूरत होगी."

अजय देवगन ने कहा, "फिल्म उद्योग की आवाज आखिरकार सुनी गई और त्वरित कार्रवाई की गई." अभिनेता अनुपम खेर ने इस खबर को 'शानदार' करार दिया.

