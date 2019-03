अभिनंदन की बहादुरी पर प्रीति जिंटा ने किया ट्वीट, लिखा- अमेरिकी हैरान हैं कि...

अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की भारत वापसी को लेकर चारों ओर खुशी का माहौल है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के पायलट अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की रिहाई का ऐलान किया था. इमरान खान (Imran Khan) के अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) को भारत वापस भेजने के फैसले पर बॉलीवुड सेलेब्रिटी जोश भरे ट्वीट कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने IAF पायलट अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की बहादुरी को लेकर ट्वीट किया है. प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

People in America r shocked dat a 65year old Russian #MIG21 shot down an American made & sold #F16 at the India Pak border.This tells a lot about pilot training.The best plane is the one with the best pilot inside #WelcomeHomeAbhinandan #RealHero #IndianAirForce #JaiHind pic.twitter.com/F32AhMN2dA

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की भारत वापसी को लेकर ट्वीट किया है. प्रीति जिंटा ने लिखा हैः 'अमेरिकी लोग इस बात से हैरान हैं कि 65 साल पुराने रूसी मिग21 ने अमेरिका में बने एफ16 को भारत-पाक सीमा पर गिरा दिया. इससे पायलट ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है. कोई भी प्लेन तभी बेस्ट होता है जब उसमें बेस्ट पायलट हो.'

It's midnight & I cannot sleep. I'm so happy that #AbhinandanVartaman is going to be coming home. I can only imagine what his family feels right now. Every minute will feel like a lifetime & the heart will skip many beats. #WelcomeBackAbhinandan We salute your bravery & valour