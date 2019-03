अभिनंदन की भारत वापसी पर शाहरुख खान का ट्वीट, लिखा- आपकी बहादुरी हमें मजबूती देती है...

अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) कुछ ही देर में भारत लौटने वाले हैं. भारतीय वायु सेना के पायलट (IAF Pilot) अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान की हिरासत से रिहाई का आदेश पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने बृहस्पतिवार को दिया था. लेकिन अब थोड़ी ही देर में अभिनंदन भारत में होंगे और इसे लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने ट्वीट किया है. शाहरुख खान ने IAF Pilot अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की जमकर तारीफ की है. शाहरुख खान ने तिरंगा भी अपने ट्विटर एकाउंट पर शेयर किया है. वैसे भी सोशल मीडिया पर #WelcomeBackAbhinandan हैशटैग चल रहा है.

There is no better feeling than Coming back Home, for home is the place of love, hope & dreams. Ur bravery makes us stronger. Eternally grateful. #WelcomeBackAbhinandanpic.twitter.com/NFTRINu6Mw