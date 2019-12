प्रकाश राज ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किया Tweet, बोले- किसी को भी अपनी आवाज दबाने...

एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) अकसर समासामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करते नजर आते हैं. अब प्रकाश राज ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (Jamia Millia Islamia) के छात्रों का समर्थन कर रहे हैं. बता दें, रविवार को जामिया मिल्लिया के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून का जमकर विरोध किया था. इस पर दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी. इस हिंसक प्रदर्शन के बाद देश के अलग-अलग राज्यों के छात्र और सेलेब्रिटीज भी जामिया के छात्रों के सपोर्ट में आए. अब प्रकाश राज (Prakash Raj Twitter) भी इन छात्रों का समर्थन और नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं.

SILENCE is CONSENT.. let's not let any SON OF THE GUN to silence our voice #IndiansAgainstCAB#StandWithJamia#JustAsking