जस्टिस काटजू ने जश्न-ए-रेख्ता को बताया फैशन शो, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने यूं दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता (Divya Dutta) अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने ट्वीट्स और विचारों के लिए भी खूब जानी जाते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने ट्वीट को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने अपने ट्वीट के जरिए पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Justice Markandey Katju) के बयान का जवाब दिया है. दरअसल, जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने ट्विटर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जश्न-ए-रेख्ता के एक वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, "जश्न-ए-रेख्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम है या महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिताओं है?" जस्टिस काटजू के इस बयान पर दिव्या दत्ता ने आपत्ति जताते हुए उन्हें ट्वीट कर जवाब दिया. मार्कंडेय काटजू के जवाब में आया दिव्या दत्ता का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Quite disappointing u passing judgement without a witness o evidence!! Hope this is restricted to only twitter https://t.co/tGJQb036mo

दिव्या दत्ता (Divya Dutta) ने पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू (Justice Markandey Katju) का जवाब देते हुए लिखा, "बिना सबूतों और गवाहों के आपका यह फैसला काफी निराशाजनक है. आशा है कि यह केवल ट्विटर तक ही सीमित रहेगा." इसके अलावा दिव्या दत्ता ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने यूजर का जवाब देते हुए जस्टिस मार्कंडेय काटजू का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा, "शुक्रिया, मुझे लगता है कि आपको यह बात मार्कंडेय काटजू को कहने की आवश्यकता है. वह वुमन बिद ब्रेन्स वाली अवधारणा में विश्वास नहीं करते. वे कहते हैं कि यह महिलाओं से भरा एक फैशन शो था...?

Shukriya I think u need to tell this to @mkatju . He doesn't believe in t concept of women with brains.. he says it must be a fashion show with a dame there.. objectifying sir?? https://t.co/GuRTTwMwrH