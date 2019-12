साउथ के सुपरस्टार ने दिया 'भारत बचाओ' का नारा, कहा- पहले वे मुस्लिमों को छांटेंगे, फिर ईसाइयों को और फिर...

खास बातें सिद्धार्थ ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किया ट्वीट एक्टर ने ट्विटर पर 'भारत बचाओ' का दिया नारा सिद्धार्थ का ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. जामिया और अलीगढ़ में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया. इससे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में भी नागरिकता संशोधन कानून के लिए विरोध जारी था. इस मुद्दे पर न केवल आम नागरिक, बल्कि बॉलीवुड और कई फिल्मी कलाकार भी खुलकर अपनी राय पेश कर रहे हैं. इस मामले पर साउथ के सुपरस्टार सिद्धार्थ (Siddharth) ने भी एक ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

First they will filter Muslims, then Christians, then other religions, then they will corner the oppressed castes and slyly go after the rights of women. They will always find a way to divide. They will always find a way to hate. This is their way. Say no to fascism! Save #India. — Siddharth (@Actor_Siddharth) December 18, 2019

अपने ट्वीट में सिद्धार्थ (Siddharth) ने भारत बचाओ (Save India) का हवाला देते हुए लोगों को फासीवाद से दूर रहने की सलाह दी. इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर विरोध जताते हुए लिखा कि वे हमेशा नफरत का रास्ता खोजेंगे. सिद्धार्थ का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, साथ ही लोग इसपर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में लिखा, "पहले वे मुसलमानों को, फिर ईसाईयों को, फिर दूसरे धर्मों को छांटेंगे, फिर वे दलित जातियों को किनारे करेंगे और इसके बाद स्त्रियों के अधिकारों को छीनेंगे. वे हमेशा बांटने का रास्ता ढूंढेंगे. वे हमेशा नफरत का रास्ता ढूंढेंगे. ये ही उनका तरीका है. फासीवाद को ना कहो. भारत बचाओ."

And look how many people are talking about the economy. Distraction. Deception. Denial. These are the tools of fascists. Beware. Stand against fascism. Fight for what is right! #India — Siddharth (@Actor_Siddharth) December 18, 2019

इसके अलावा सिद्धार्थ ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "और देखो कितने लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं. व्याकुलता, धोखे, त्याग, ये फासीवादियों के औजार हैं. खबरदार, फासीवाद के खिलाफ खड़े हो जाओ. जो सही है उसके लिए लड़ो!"

All this tyranny is being done in our name, the majority, #Hindus. Be a good, proud Hindu. Don't let them do this in our name. They don't speak for us. They only speak for their divisive agenda. We're not threatened by minorities. We know our history. Stand up. Say no to fascism. — Siddharth (@Actor_Siddharth) December 18, 2019



बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर सिद्धार्थ (Siddharth) के साथ-साथ साउथ के दिग्गज एक्टर कमल हासन (Kamal Haasan) ने भी ट्वीट किया. साउथ से इतर बॉलीवुड में भी फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, पुलकित सम्राट, जीशान अय्यूब और हूमा कुरैशी जैसे कलाकारों ने नागरिकता संशोधन कानून पर खुलकर अपनी राय पेश की. यहां तक कि इन कलाकारों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के साथ हुई बर्बरता का भी खुलकर विरोध किया. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) ने कहा कि कुछ भी हो इस कानून को देश भर में लागू किया जाएगा और मोदी सरकार (PM Modi) सुनिश्चित करेगी कि इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो.

