जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने पर नहीं रहा इस एक्ट्रेस की खुशी का ठिकाना, यूं दी बधाई

खास बातें जम्मू-कश्मीर से हटा आर्टिकल 370 एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने जनता को दी बधाई सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पायल का ट्वीट

जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) से धारा 370 (Article 370) हटने पर कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. राज्यसभा में हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Jammu and Kashmir Article 370 of the Constitution of India) हटाने की सिफारिश की थी, जिस को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिल गई है. कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) ने जनता को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) ने महादेव का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, 'आर्टिकल 370 निकलने की सभी देशवासियों को बधाई.' पायल के इस ट्वीट पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और उन्हें भी बधाइयां दे रहे हैं. लोकसभा में अमित शाह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा.

बता दें एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) बिग बॉस (Bigg Boss) के सीजन 8 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आईं थीं. इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है, जिनमें '36 चाइना टाउन' जैसी फिल्म भी की है. पायल 2015 में 'नच बलिए सीजन 7' में भी नजर आई थीं. एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने 2002 में फिल्म 'ये क्या हो रहा है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

