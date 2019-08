राइटर चेतन भगत ने जम्मू-कश्मीर पर किया ट्वीट, बोले- आखिरकार कश्मीर आजाद हो गया...

खास बातें फेसम राइटर हैं चेतन भगत जम्मू-कश्मीर को लेकर किया ट्वीट वायरल हो रहा है उनका ट्वीट

राज्यसभा में हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Jammu and Kashmir Article 370 of the Constitution of India) हटाने की सिफारिश की है. अमित शाह के इस ऐलान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है. अमित शाह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. इस तरह जम्मू-कश्मीर मसले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह खूब रिएक्शन आ रहे हैं. राइटर चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और उन्होंने लिखा है कि आखिरकार आज कश्मीर आजाद हो गया है.

August 5, 2019. Kashmir is finally free. Free to grow, free to make a future. #Article370 goes. #OneCountryOneSystem — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Jammu and Kashmir Article 370 of the Constitution of India) हटाने की सिफारिश के तुरंत बाद ही चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने ट्वीट कियाः '5 अगस्त, 2019. आखिरकार कश्मीर आजाद हो गया. तरक्की और बेहतर भविष्य के लिए आजाद हुआ. अनुच्छेद 370 हटेगा. '

Kashmir has cost India so much - suffering in the state, terror all over, lakhs of crores in extra defense budget, soldiers losing their lives. Meanwhile, hundreds of fancy conferences pretending to solve the issue. Time it all stops. #OneCountryOneSystem#Article370 — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019

Anyone using the removal of #Article370 as an excuse to disturb peace and instigate violence is an enemy of the state. Let the country be run peacefully. Do not do anything you will regret. #OneCountryOneSystem — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019

Article 370 never gave Kashmiris freedom. It only created selfish leaders who created a terror filled society and robbed Kashmiri youth of opportunity. It is finally time for it to go. Anyone objects, tell them loudly: One Country, One System. #Article370#OneCountryOneSystem — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 5, 2019

चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने इससे पहले जम्मू-कश्मीर मसले पर ट्वीट कर कहा था, 'कश्मीर की भारत को काफी कीमत चुकानी पड़ी है- राज्य में लोग परेशान हैं, हर जगह आतंकवाद है, डिफेंस बजट में करोड़ों रुपये और सैनिक शहीद हो रहे हैं. इस बीच, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई सम्मेलन होते रहते हैं. समय आ गया है इस सबको रोक दिया जाए.' इस तरह चेतन भगत ने जम्मू-कश्मीर पर आए इस फैसले को लेकर अपनी राय दी है.

