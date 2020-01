कुणाल कामरा पर बैन लगने के बाद एक्ट्रेस ने हरदीप सिंह पुरी से किया अनुरोध, बोलीं- प्रज्ञा ठाकुर को भी बैन करो...

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को उनके व्यवहार के लिए करीब चार एयरलाइन्स ने बैन कर दिया है, जिसमें गो एयर, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट शामिल है. बताया जा रहा है कि कुणाल कामरा ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी को प्रश्न पूछ-पूछकर परेशान कर दिया था. कुणाल कामरा पर एयरलाइन्स द्वारा बैन लगााने के बाद से ही चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट कर केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी (Hardeep Singh Puri) से अनुरोध किया है कि भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Thakur) को भी बैन करें. स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रज्ञा ठाकुर एक आरोपी हैं और उनकी उपस्थिति बाकी लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है.

@HardeepSPuri sir #PragyaThakur indulged in ‘offensive behaviour and created a disturbance' that was unacceptable.. she is also a #terroraccused and her very presence endangers the safety of everyone around .. Pls tweet to ban her from all airline travel! https://t.co/pk907x6PD0