Street Dancer Box Office Collection Day 6: वरुण धवन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगाया चौका, कमाए इतने करोड़

Street Dancer 3D Box Office Collection Day 6: वरुण धवन (Varun Dhawan), एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और नोरा फतेही की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी (Street Dancer 3D)' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए छह दिन हो चुके हैं. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन शानदार कमाई करते हुए बंपर ओपनिंग की, लेकिन सोमवार और मंगलवार को स्ट्रीट डांसर का प्रदर्शन थोड़ा फीका पड़ता नजर आया. भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच हुए डांस मुकाबले की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. कमाई के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी (Street Dancer 3D Collection)' ने छठे दिन 3 से 3.5 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. ऐसे में फिल्म छह दिनों में 52 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी बाकी है.

योगी सरकार के मंत्री बोले नेताओं का अनपढ़ होना ही अच्छा, तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने कहा- चलो एक ढोंग तो...

#StreetDancer3D will cross ₹ 50 cr today [Day 6]... Should've hit half-century over the weekend... Needs to improve its performance in Weekend 2 to stay afloat... Fri 10.26 cr, Sat 13.21 cr, Sun 17.76 cr, Mon 4.65 cr, Tue 3.88 cr. Total: ₹ 49.76 cr. #India biz.