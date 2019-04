अजय देवगन हुए 50 साल के तो बीवी काजोल ने उम्र को लेकर कह डाली ये बात

अजय देवगन (Ajay Devgn) आज 50 साल के हो गए हैं और बॉलीवुड के एक्शन स्टार को उनकी सुपरस्टार पत्नी काजोल (Kajol) ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बधाई दी है. काजोल ने सोशल मीडिया पर अजय देवगन (Happy Birthday Ajay Devgn) के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज उन्होंने अजय देवगन के लिए लिखा है. लेकिन मजेदार यह है कि काजोल ने अजय देवगन के 50 साल के होने पर भी दिलचस्प बात कही है. अजय देवगन (Ajay Devgn) का जन्म 2 अप्रैल, 1969 में नई दिल्ली में हुआ था, और अजय देवगन अपने गंभीर अंदाज की वजह से खास पहचान रखते हैं. यही नहीं, काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी (Tanishaa Mukherjee) ने भी अजय देवगन को जन्मदिन की बधाई दी है.

सपना चौधरी के गाने पर IPS अधिकारी ने किया डांस, जमकर नाचीं दिल्ली की महिला पुलिसकर्मी- देखें Video

इस अमेरिकी लड़की ने पंजाबी सॉन्ग पर किया नागिन डांस, वायरल हुआ Video

काजोल (Kajol) ने अजय देवगन (Ajay Devgn) के जन्मदिन पर अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा है: 'मेरे डैशिंग नेकदिल और अत्यधिक गंभीर पति को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां. मैं भी बहुत ही गंभीर अंदाज में आपको जन्मदिन और आने वाले साल की शुभकामनाएं दे रही हूं. और सच्ची कह रही हूं कि 50 साल की उम्र में आप और भी कमाल के हो गए हो.'

Happy happy birthday our amazing Jay! Thank u for being such a family man and completing our family! you and my sister are just the best!!! We love you ! #tanishaamukerji#birthday@ajaydevgn#love@KajolAtUN#tanuja#brother#miafamiliapic.twitter.com/BERUmhoH8O