अजय देवगन तमिल की धमाकेदार एक्शन फिल्म Kaithi के रीमेक में आएंगे नजर, 12 फरवरी, 2021 को होगी रिलीज- देखें Trailer

अजय देवगन (Ajay Devgn) एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे हैं. 'तान्हाजी' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अजय देवगन 2021 की शुरुआत में भी तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. दरअसल, एक्टर साल 2021 में तमिल फिल्म 'कैथी (Kaithi)' की रीमेक में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर हैंडल के जरिए दी है. बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्मी 'तान्हाजी: द अनसंग वॅारियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) ने भी बॅाक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है.

Yes, I'm doing the Hindi remake of the Tamil film Kaithi. Releases on February 12, 2021 @RelianceEnt@DreamWarriorpic@ADFFilms@Shibasishsarkar#SRPrakashbabu@prabhu_sr@Meena_Iyer