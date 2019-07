एजाज खान की बढ़ी मुश्किलें, आपत्तिजनक वीडियो के मामले में पहुंचे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

बॉलीवुड एक्टर एजाज खान (Ajaz Khan) को विवादित वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के सिलसिले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजाज खान (Ajaz Khan) के खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों में हिंसा को बढ़ावा देने, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने लिए मामला दर्ज किया गया है. इतना ही नहीं, एजाज खान (Ajaz Khan) पर लोगों के बीच नफरत पैदा करने की भी शिकायत दर्ज कराई गई है.

Mumbai: Actor Ajaz Khan sent to judicial custody for 14 days. A case was registered against him for creating/uploading videos with objectionable content promoting enmity between different groups on grounds of religion, & creating hatred among public at large.