एजाज खान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, इस बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने ट्वीट कर दी जानकारी

बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस में अपनी पहचान बनाने वाले एजाज खान (Ajaz Khan) को उनके कुछ विवादास्पद वीडियो को लेकर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस बात की जानकारी खुद 'द एक्सिडेंटल प्राइममिनिस्टर' के सह निर्माता अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने अपने ट्वीट के जरिए दी है. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाले अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने एजाज खान (Ajaz Khan) के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की फोटो भी अपने सोशल मीडिया एकाउंट के जरिए पोस्ट की, जिससे पता चल रहा था कि यह एफआईआर उन्होंने ही दर्ज कराई थी.

Thank U @MumbaiPolice for arresting @ajazkhanActor for a controversial #TikTokVideo. I also had filed a complaint at Juhu Police station on 16th July 2019. He is a menace to the society. @siddhanthvm pic.twitter.com/x14mS8rX0B