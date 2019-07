राहुल गांधी ने एक करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स होने पर कहा 'थैंक्स' तो बॉलीवुड से मिला जवाब- आप पर भरोसा नहीं...

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के अमेठी भी जा रहे हैं. राहुल गांधी ने ट्विटर पर ये उपलब्धि हासिल करने को लेकर ट्वीट किया था. लेकिन 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर उनपर निशाना साधा है और बतौर नेता उनकी क्षमताओं पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है. अशोक पंडित ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

Which unfortunately didn't get converted to votes. Out of 10 million twitter followers 9.99 million followers don't have faith in you & your caliber as a leader. https://t.co/j9FnoAmRzg