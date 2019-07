बारिश में मुंबई की हालत देख बॉलीवुड प्रोड्यूसर को आया गुस्सा, बोले- विकास नहीं शर्मनाक है...

Mumbai Rains: मुंबई में बारिश (Mumbai Rains) कहर बरपा रही है. मुसलाधार बारिश के कारण लगभग पूरा मुंबई शहर परेशान है. जहां एक तरफ भारी बारिश (Mumbai Rains) के कारण लोगों के घर, कार और शहर की सड़कें डूब गई हैं तो वहीं दूसरी ओर बॉम्बे महानगर पालिका (BMC) की तैयारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. मुंबई में बारिश (Mumbai Rains) के दौरान बीएमसी की असफलता को लेकर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. खुद बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने भी बीएमसी (BMC) के काम को शर्मनाक कहा. सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने ट्विटर पर दो फोटो शेयर करते मुंबई की बारिश पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, इसके साथ ही उन्होंने बीएमसी की असफलता की ओर भी इशारा किया है.

The first pic is of 26th July, 2005 & the next is today's. Nothing has changed. Crores of rupees are siphoned off by #BMC along with other agencies & politicians. The common man continues to suffer. This is no #development but a matter of shame. #MumbaiRains#MumbaiMeriJampic.twitter.com/FDLqMEu6GE