आकाश अंबानी की शादी में पहुंचा ये रॉकस्टार, टिकट खरीदकर कॉन्सर्ट देखने पहुंचे लोग- देखें Video

बिजनेमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के बेटे आकाश अंबानी (Akash Ambani) और मशहूर हीरा व्यवसायी रसेल मेहता की बेटी श्लोका मेहता (Shloka Mehta) की वेटिंग पार्टी में लोकप्रिय अमेरिकी पॉप बैंड मरून 5 (Maroon 5) ने परफॉर्म किया. सितारों की भीड़ से गुलजार जियो वर्ल्ड सेंटर में (Maroon 5) के मुख्य गायक एडम लेविन ने 'गर्ल्स लाइक यू' (Girls Like YOu), 'शुगर' (Suger), 'व्हाट लवर्स डू' (What Lovers Do) और 'मूव्स लाइक जैगर' (Moves Like Jagger) जैसे लोकप्रिय गाने गाए. हालांकि, मेहमानों के लिए सोशल मीडिया नीति जारी कर जश्न को निजी रखने की गुजारिश की गई थी लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. बताया जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट के लिए टिकट भी बुक हुए और लोगों ने टिकट खरीदकर Maroon 5 को देखने पहुंचे.

इससे पहले, आकाश, श्लोका की स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्ज में हुई प्री-वेडिंग पार्टी में कोल्डप्ले और चेनस्मोकर्स ने परफॉर्म किया था. आकाश की मां नीता अंबानी ने रविवार रात हुई पार्टी में कृष्ण भजन 'अच्युतम केशवम' पर प्रस्तुति दी. पार्टी में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, करण जौहर, जितेंद्र और एकता कपूर, सुनील शेट्टी, माना शेट्टी, रितेश देशमुख, गोल्डी बहल और सोनाली बेंद्रे बहल, प्रसून जोशी, शंकर महादेवन, विधु विनोद चोपड़ा, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना जैसे स्टार्स भी मौजूद थे.

करिश्मा कपूर, पूजा हेगड़े, बोनी कपूर, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा, मधुर भंडारकर, पद्मिनी कोल्हापुरे, फाल्गुनी पाठक, फराह खान, संजय खान, कियारा आडवाणी, अनु मलिक, दिया मिर्जा, कृति सैनन, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, जूही चावला, राजकुमार हिरानी,डायना पेंटी और डेविड धवन आदि शामिल हुए. खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, पी.वी. सिंधु, अनिल कुंबले, हार्दिक पांड्या और कुनाल पांड्या शमिल हुए जबकि राजनेता उद्धव ठाकरे को समारोह में अपने बेटे आदित्य के साथ देखा गया. आज शाम रिसेप्शन पार्टी है.

