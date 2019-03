Captain Marvel Box Office Collection Day 3: 'कैप्टन मार्वल' ने मचाया तहलका, पहले वीकेंड पर कमाए इतने करोड़

Captain Marvel Box Office Collection Day 3: सुपरवुमन 'कैप्टन मार्वल' (Captain Marvel) की इंडिया में धमाकेदार एंट्री हुई है. मार्वल की एवेंजर्स (Avengers) सीरीज की अगली फिल्म 'एंडगेम' (Endgame) शामिल होने जा रही सुपरवुमन 'कैप्टन मार्वल' (Captain Marvel) को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. ऐसे में रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर डाली है. ब्री लार्सन (Brie Larson) की हॉलीवुड फिल्म 'कैप्टन मार्वल' (Captain Marvel) ने इंडिया से पहले वीकेंड में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला है. जी हां, ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को 13.01 करोड़ और दूसरे दिन शनिवार को 14.10 करोड़ रुपए का कारोबार किया. वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा दी गई जानकारी की माने तो रविवार को फिल्म ने करीब 13.50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. कुल मिलाकर पहले वीकेंड पर 'कैप्टन मार्वल' (Captain Marvel) फिल्म ने 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

कैप्टन मार्वल (Captain Marvel) में हॉलीवुड एक्ट्रेस (Hollywood Actress) ब्री लार्सन (Brie Larson) ने शानदार एक्टिंग का नमूना देकर दुनियाभर के दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया है. ब्री लार्सन (Brie Larson) ने जिस तरह से खुद को सुपरवुमन के तौर पर प्रेजेंट किया है, वह काबिलेतारीफ है. हालांकि दर्शकों को यह मालूम है कि एवेंजर्स सीरीज की अगली फिल्म 'एंडगेम' में जबरदस्त धमाल मचने वाला है. अब देखना है कि कैप्टन मार्वल (Captain Marvel) को भारतीय फैन्स किस हद तक प्यार देते हैं.

#CaptainMarvel witnesses limited growth on Day 2, but the 2-day total is excellent... #English version outperforms... Targets ₹ 40 cr+ total in its opening weekend... Fri 13.01 cr, Sat 14.10 cr. Total: ₹ 27.11 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 32.28 cr. All versions.