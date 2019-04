अक्षय कुमार और आलिया भट्ट से लेकर ये सितारे नहीं डाल सकते वोट, जानिए क्या है वजह...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर सोमवार को चौथे चरण का मतदान हुआ. इसी कड़ी में महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हुए. बॉलीवुड सितारों में भी मतदान को लेकर खूब उत्साह दिखा. एक तरफ जहां आमिर खान (Aamir Khan), प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), सलमान खान (Salman Khan), रेखा (Rekha) जैसे सितारों ने अपने मतदान का प्रयोग किया. तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार (Akshay Kumar), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और इमरान खान (Imran Khan) जैसे सितारों ने वोट नहीं डाला. दरअसल, इन सितारों के पास दूसरे देशों की नागरिकता होने के कारण भारत में वोट करने का अधिकार नहीं है.

This is the moment that matters.... Every vote is a voice that counts. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/L0AHJLL4uY

Voting is our right, let's use it wisely! The future of our country is in our hands. Let's do our duty and #VoteForIndiapic.twitter.com/TrFUVEFWJS