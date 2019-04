Avengers Endgame Box Office Collection Day 3: 'एवेंजर्स एंडगेम' ने बना दिया कमाई का नया रिकॉर्ड, 3 दिन में कमा डाले इतने करोड़

'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया है. इस फिल्म ने महज तीन दिन में ही ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसका टूटना नामुमकिन लग रहा है. 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने भारतीय बॉक्स ऑफिस (Avengers Endgame Box Office Collection) पर पहले दिन 53.10 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग लेते हुए आमिर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. पहले दिन इसका ग्रोस कलेक्शन 63.21 करोड़ था. रिलीज के दूसरे दिन इस फिल्म ने 51.40 करोड़ का नेट कारोबार किया, जबकि ग्रोस कलेक्शन 58 करोड़ के आस-पास रहा था. 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने अब तीसरे दिन भी धाकड़ कमाई कर डाली है सूत्रों के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को भी 50 करोड़ से ऊपर की धांसू कमाई कर ली है. इस लिहाज से देखा जाए तो 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने तीन दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है,जो कि एक नया रिकॉर्ड है.

Bharat: सलमान खान संग 'स्लो मोशन' गाने में दिशा पटानी के साड़ी लुक पर छिड़ा विवाद, यूं आ रहे रिएक्शन

The unimaginable craze for #AvengersEndgame only goes to prove, yet again, that the moviegoers are willing to dig into their wallets/purses and shell out exorbitant money for tickets *if* the film is worth it... The charm of watching a film on big screen will never fade.