अक्षय कुमार ने IAF की आतंकी शिविरों पर बमबारी की जमकर की तारीफ, बोले- अंदर घुस के मारो...

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-E-Mohammad) के कैंपों पर हमला बोला है. Indian Air Force की आतंकी शिविरों पर बमबारी की खबरों के बाद से बॉलीवुड के सभी कलाकार जोश से लबरेज हो गए हैं, और वे Twitter पर अपनी तरह से रिएक्शन दे रहे हैं. IAF ने सोमवार की रात साढ़े तीन बजे एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया. अक्षय कुमार ने बहुत ही जोश के साथ ट्वीट किया है और उन्होंने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) पर नाज होने की बात भी कही है. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने Tweet में लिखा हैः 'हमारी Indian Air Force के आतंकी शिविरों को नेस्तानाबूद करने के लिए गर्व महसूस कर रहा हूं. अंदर घुस के मारो! शांति अब और नहीं!'

इस तरह बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के नाम से फेमस अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भारतीय वायु सेना की एयर स्ट्राइक पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है. सोशल मीडिया पर #IndiaStrikesBack, #IndianAirForce, #AirStrike और #SurgicalStrike2 जैसे हैशटैग ट्रेंड में आ गए. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn), अनुपम खेर (Anupam Kher) और परेश रावल (Paresh Rawal) जैसे दिग्गज कलाकार भी आतंकी शिविरों पर इस कार्रवाई को लेकर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं.

What an explosive morning ! As india celebrates ! I salute the 12 bravehearts for meting out justice for our Pulwama boys ! Our Neighbours often complain of being victims of terrorism themselves .. they need to thank us . Jai Hind.