'सूर्यवंशी' की शूटिंग खत्म होते ही अक्षय कुमार ने तान दी फाइट मास्टर पर पिस्तौल, इन लोगों ने भी दिया साथ

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की अगली फिल्म 'सूर्यवंशी' की शूटिंग में व्यस्त हैं. 'सूर्यवंशी (Sooryavanshi)' के सेट से कभी फिल्म के गाने की शूटिंग की तस्वीरें सामने आती हैं तो कभी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के एक्शन नजर आते हैं. कुछ दिन पहले 'सूर्यवंशी' की टॉवेल सीरीज की फोटो ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई थी. अब अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर एकाउंट पर ऐसी फोटो डाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी टीम के साथ ही फिल्म के फाइट मास्टर पर पिस्तौल तान दी है, और ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है.

When your Action is over and the only thing left to do is Shoot the Fight Master #Sooryavanshi giving Love to The Big Man with the Golden Head who kept us all alive during this Epic Crazy month 👊🏼 pic.twitter.com/MfF1SmwEMu